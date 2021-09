Pedro: "Sono alla Lazio per lavorare con Sarri. Sa trasmettere molto bene le sue idee"

"Sono alla Lazio per lavorare molto con Sarri che mi ha dato molta fiducia. Voglio aiutare i compagni ed essere disponibile a dare il massimo per la squadra". Parla così il neo attaccante biancoceleste Pedro, ai microfoni di Lazio Style Radio: "Il mister ha un'idea chiara di gioco che può essere portata avanti ovunque. Quando si ha un’idea chiara in mente, questo è un fattore molto importante. Sarri è un allenatore che sa trasmettere molto bene le sue idee. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare così. Alla Lazio ci sono tanti giocatori bravi, calciatori che giocano bene e velocemente come Felipe Anderson, Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. È quello che vuole Sarri e giocare con calciatori così è bello. Approdare in una nuova squadra è difficile, ma io da quando sono arrivato era voglioso di giocare e così dopo due giorni sono sceso in campo contro l'Empoli. Sarri al Chelsea, fin dall'inizio, ha portato la sua idea di calcio".