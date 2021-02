Pellè da Parma a Parma, 8 anni dopo. Nel mezzo oltre 100 gol fra Olanda, Premier e Cina

vedi letture

Il Parma ha scelto, Graziano Pellè è il nuovo attaccante che la società ha messo a disposizione di mister D'Aversa. Un ritorno, per l'ex centravanti azzurro, visto che già nel 2011-2012 e per alcune settimane nel 2012-2013 aveva vestito la maglia crociata. Nel mezzo, tre avvunture nelle quali Pellè ha segnato oltre 100 gol. Dal 2012 al 2014 ha giocato in Olanda, al Feyenoord, con 570 gol in 57 presenze. Quindi il biennio al Southampton, fino al 2016, con 68 presenze e 23 reti. Dal 2016 al 2020 ha giocato in Cina, nello Shandong Luneng: 101 presenze complessive e 51 gol segnati. Ora come detto la nuova avventura al Parma, con un contratto di 6 mesi più opzione per la stagione successiva.