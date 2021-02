tmw Il Parma ha il suo nuovo numero 9: tutto fatto per Graziano Pellè

Tutto fatto per il passaggio di Graziano Pellè al Parma. Uno degli svincolati di lusso del mercato invernale ha trovato l'intesa totale con il club di Kyle Krause. Sei mesi con opzione, in questa sessione è stato un'ipotesi anche per Juventus e Inter. Ma il Parma ha portato a casa il nuovo nove per D'Aversa.