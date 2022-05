Pellegrini in uscita, Alex Sandro in bilico: la Juve pensa anche un terzino di prospettiva

Gazzetta.it fa il punto sul mercato in difesa della Juventus e sul ruolo del terzino mancino. Resta così da monitorare anche la fascia sinistra, dopo la probabile uscita di Pellegrini e con Alex Sandro in bilico: arriverà di certo un laterale di prospettiva (Udogie e Wijndal le piste più battute) ma gli uomini mercato della Signora non mollano le altre possibilità