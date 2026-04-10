Pellegrini, la 300ª in Serie A rovinata da un infortunio. La sua partita dura 45'
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Lorenzo Pellegrini rovina la sua 300ª partita in Serie A infortunandosi: scontro di gioco con Aebischer nei minuti finali del primo tempo che ha costretto lo staff sanitario all'ingresso in campo. Come prevedibile, Gasperini ha sostituito il suo capitano per El Shaarawy. Seguiranno aggiornamenti.
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