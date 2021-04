Per il Corriere di Torino "Allegri ha già detto sì alla Juventus". Grandi cambiamenti in vista?

Massimiliano Allegri è a un passo dal ritorno sulla panchina della Juventus. Il Corriere di Torino apre la sua edizione di oggi proprio sottolineando come in casa bianconera ci sia "aria di rivoluzione", con il tecnico livornese che avrebbe avuto già diversi contatti con il presidente Agnelli in vista di un ritorno che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile e che ora potrebbe diventare realtà a prescindere dalla conquista o meno di un posto in Champions. Se davvero dovesse concretizzarsi il ritorno dell'allenatore delle due finali europee, a rischiare il posto sarebbero Paratici e Nedved, anche se mandare via due dirigenti che hanno fatto parte di uno dei cicli più vincenti del calcio mondiale, non è facile nemmeno per la Vecchia Signora.