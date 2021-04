Perché il Manchester City può vincere la Champions?

Per la prima volta da quando è a Manchester, Pep Guardiola è riuscito a portare il suo City alle semifinali di Champions League. Il tutto con un percorso netto, autorevole, senza sconfitte. Per rendere meglio l'idea, in 10 gare stagionali in Europa il City ha collezionato 9 vittorie e 1 pareggio, contro il Porto ai gironi a qualificazione già conquistata. Poi il doppio 2-0 col 'Gladbach agli ottavi e il doppio 2-1 col Borussia Dortmund ai quarti. Ora, l'annunciato spettacolo della semifinale contro il PSG che si giocherà mercoledì 28 aprile e martedì 4 maggio.

Quanto può influire il campionato - Probabilmente molto poco, visto che il City veleggia senza grossi problemi verso il successo in Premier. L'insegitrice che può in qualche modo impensierire i Citizens è il Manchester United, che però è ancora in Europa League e che ha 11 punti di distacco (pur con una partita in meno). A conti fatti, agli uomini di Guardiola basterebbero 11 punti nelle 6 partite restanti, per diventare campione. E visto il cammino fatto fin qui, vien difficile immaginare un City non in grado di portare a termine il compito (anche perché lo United dovrebbe comunque vincere tutte le sue ultime 7 partite).

Punti di forza e punti deboli - Per i punti di forza serve carta e penna, vista la lunghezza dell'elenco. Ne citiamo alcuni: il primo è evidentemente il valore della rosa a disposizione del catalano. Che al suo interno ha giocatori d'esperienza al top della carriera come De Bruyne e Gundogan, ma pure giovani pronti a fare la differenza. Come sta già facendo Foden. In più quest'anno c'è una non scontata solidità difensiva a spostare gli equilibri: il City, nelle 10 partite di Champions giocate, ha subito soltanto 3 gol. Il segnarli, invece, non è mai stato un problema. Ecco perché se la compattezza difensiva dovesse esser confermata anche contro il PSG, anche contro Neymar e Mbappé, automaticamente i Citizens diventerebbero la concorrente più accreditata per la vittoria finale. I contro? Lo ha detto Guardiola dopo il successo sul Dortmund. Nonostante i campioni, il City non ha una storia a questi livelli della competizione. L'inesperienza, insomma, potrebbe giocare brutti scherzi. Anche perché come dicono quelli bravi, "certe partite sono decise dai dettagli".

L'undici tipo - (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden