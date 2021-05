Perché la Roma ha staccato la spinta in Serie A? Fonseca: "Non credo sia stato volontario"

Pellegrini ha detto che la Roma a un certo punto in campionato ha staccato la spina, perché è accaduto? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro l'Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Non credo sia stato volontario, cosciente. Arrivare in una semifinale è importanti e i ragazzi hanno forse pensato più all'Europa League e meno al campionato".

