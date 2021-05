Perché Paratici non ha già confermato Pirlo? Balzaretti: "Dicono di no, ma decidono i risultati"

La Juventus va in Champions League e Andrea Pirlo punta a guidarla anche l’anno prossimo. Ma perché Fabio Paratici nel pre-partita non lo ha confermato, se non dipendeva dalla gara di stasera. Su Dazn, Federico Balzaretti dice la sua: “La verità è che siamo sempre schiavi dei risultati, checché se ne dica. La vittoria in Coppa e l’accesso alla Champions rafforzano la sua posizione. Dicono che non dipende dai risultati, ma in realtà dipende dai risultati”.