Perché sì, perché no. I dubbi di Conte sul futuro all'Inter secondo il CorSport

La strategia del silenzio - sottolinea oggi il Corriere dello Sport parlando di Inter - è quella adottata da Conte per le ultime settimane di campionato. Il tecnico pugliese, infatti, è atteso da una decisione importante e molto dipenderà dal quadro e dalle prospettive che gli verranno presentate da Steven Zhang.

Perché restare all'Inter - C’è un contratto ancora valido per un’ulteriore stagione e che garantisce a Conte ben 13 milioni di euro netti. In tempi di pandemia - continua il CorSport - difficile trovare di meglio o simile (e vere proposte dal altri club ancora non gli sono state recapitate). Restare sulla panchina nerazzurra, peraltro, permetterebbe a Conte di continuare a lavorare con un gruppo con cui si è creato un feeling speciale e gli consentirebbe di non ripartire da zero. Infine, lo scudetto gli ha regalato un ruolo ancora più centrale nell’universo nerazzurro.

Perché lasciare l'Inter - Conte potrebbe ritrovarsi a non fare soltanto l’allenatore, ma anche il collante dell’ambiente. Come sottolineato, lo ha già fatto nell’annata che si sta concludendo e, comprensibilmente, è stata fonte di stress. Tanto che l’allenatore pugliese considera la conquista dello scudetto un’impresa straordinaria. Ovvio, quindi, che non voglia ripetere l’esperienza: toccherà a Zhang - concludei il CorSport - convincerlo che la prossima stagione procederà con minori intoppi. Il vero rischio, però, è che, davanti alla necessità di perdere uno o più pedine pregiate, si vada incontro ad un ridimensionamento.