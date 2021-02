Perché Tonali non si esprime al meglio? Pioli lo difende: "Credo che stia crescendo bene"

Come mai Sandro Tonali non sta crescendo come da aspettative? In conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli difende l'ex Brescia: "Io credo che quando la prestazione collettiva della squadra non è all'altezza, anche i singoli possono esserne influenzati. Credo che Sandro stia crescendo bene".

