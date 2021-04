Perez: "PSG mai invitato. Roma e Napoli? Se non sarà un anno, sarà quello dopo"

Florentino Perez, presidente del Real Madrid e nuovo leader della Superlega europea, ha parlato stasera del progetto che ha sconvolto il panorama del calcio internazionale al programma spagnolo El Chiringuito de Jugones: "Il PSG non è mai stato invitato. Il calcio in questo momento ha abbassato la sua attrattività e dobbiamo lavorare ad un futuro che possa tenere i giovani su altre piattaforme e intrattenerli. La Champions è attrattiva solo dai quarti in poi, prima non interessa a nessuno. Ci sono squadre che giocano e che non interessano a nessuno. Se noi facciamo cinque partite di alto livello al martedì saremo imbattibili. Al momento siamo 12, potremo essere 15 e altre cinque che si alternano. La meritocrazia esiste! Non possiamo metterne cinquanta, ci sarebbero la Roma, il Napoli e molte altre. Se non sarà un anno, sarà per quello dopo. Le quindici che giocheranno tutte le settimane saranno uno spettacolo incredibile e non c'è sport che proponga una cosa così".