Perin: "Non ho certo portato da solo la Juve in finale. Ora la rivincita contro l'Inter"

Mattia Perin, portiere della Juventus e stasera migliore in campo contro la Fiorentina, ai microfoni di 'Mediaset' ha così commentato la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "Non ha portato la Juventus da nessuna parte da solo, senza l'aiuto di tutti non ci sarebbero queste vittorie e questo è un successo che va diviso con tutti. Con l'Inter sarà una rivincita dopo quanto accaduto in Supercoppa, lavoreremo al meglio".