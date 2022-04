Perin: "Stasera vedrete una Juve propositiva. Rinnovo? Accordo mai in discussione"

Il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' nel pre-gara di Juventus-Fiorentina: "Noi fin dall'inizio abbiamo ragionato gara dopo gara e dopo un inizio complicato siamo stati bravi a unirci come squadra. Non abbiamo raggiunto obiettivi importanti, ma ora vogliamo Coppa Italia e quarto posto, dobbiamo andare a prenderci questi obiettivi. La vittoria dell'andata vale ma fino a un certo punto, abbiamo due risultati su tre ma giocheremo come se si partisse dallo 0-0. Giocheremo una gara propositiva".

"Per te è arrivato il rinnovo fino al 2025

"Sono felicissimo, sono contento ci sia stata l'ufficialità. Né io né la società abbiamo messo in discussione l'accordo, andiamo avanti insieme".