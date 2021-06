Pessina dopo la vittoria: "Il giorno più bello della mia carriera. Neanche nei sogni..."

Matteo Pessina parla in zona mista dopo la vittoria azzurra. "Stiamo cercando di portare qui il calcio delle grandi squadre, penso che i risultati si stiano vedendo".

Su Gosens "Ero felice per lui, gli ho scritto subito. E' un compagno con cui ho legato, sono felice che stia facendo bene. Credo sia felice anche lui di questo risultato".

Il giorno più bello? "Non potevo neanche immaginare una serata così neanche nei sogni. E' il coronamento di un sogno per un ragazzo giocare l'Europeo, abbiamo fatto tre vittorie. Resterà nella storia. E' la notte più bella, risolvere una gara così con un mio gol. Sono entrato solo quest'anno a far parte del gruppo. Un mese fa non riuscivo a mettermi le calze perché avevo un ginocchio rotto. E' qualcosa di emozionante: non succede spesso nelle carriere di tutti giocatori".