Piccinini: "Pirlo sta provando ad adattarsi ai giocatori, l'esperienza di Sarri può essere utile"

Andrea Pirlo prenda esempio da Maurizio Sarri, che ha adatto la sua idea di calcio alla rosa della Juventus nella passata stagione. E' il pensiero di Sandro Piccinini, che nello studio di 'Sky' s'è così espresso sul tema: "Sarri non conosceva l'ambiente della Juventus e fu scelto per fare un tentativo per rendere più spettacolare la Juventus. Poi lui ha provato a calarsi in un ambiente che non conosceva e s'è rivelato un problema perché non è entrato in sintonia coi giocatori. Al contempo, però, s'è adattato lui ai giocatori in rosa e lo disse anche pubblicamente. La Juventus continuò a giocare in modo non troppo spettacolare ma ha portato a casa un campionato. Quella esperienza può essere utile anche a Pirlo, che aveva una certa idea di calcio ma ora sta provando ad adattarsi un po' ma non so se riuscirà a trovare una quadratura perché Sarri aveva alle spalle una esperienza che Pirlo non ha. Quest'ultimo, però, ha la società alle spalle che lo sorregge", ha detto.