Pioli e la sfida a Gasperini: l’unico che non ha ancora battuto da quando è al Milan

Il Milan si sta preparando al confronto più importante della stagione, e probabilmente anche quello più difficile. L’Atalanta infatti è l’unica big che Stefano Pioli non ha ancora battuto da quando allena il Milan, (mentre in passato era già successo, ad esempio nel famoso 7-1 quando allenava l’Inter nel 2017). Evidentemente è anche questione di caratteristiche di squadra, poiché l’Atalanta ha sempre dato molto fastidio al Milan, soprattutto sotto l’aspetto della fisicità, e nei tre precedenti Pioli ha ottenuto solo un pareggio contro Gasperini.

Addirittura una sconfitta per 5-0 nel dicembre del 2019, poi un pareggio per 1-1 sul finale dello scorso campionato a San Siro, e un netto 3-0 a favore dei nerazzurri nella partita d’andata di questo torneo. L’Atalanta è diventata la bestia nera di Pioli, l’unica squadra non ancora battuta da quando allena i rossoneri. Pioli ha vinto con la Juve di Pirlo, con l’Inter di Conte, contro la Lazio allenata da Inzaghi e col Napoli di Gattuso, è riuscito a vincere anche contro la Roma di Fonseca, ma l’Atalanta ancora no.

Da parte di Pioli un motivo in più per tentare di concludere l’anno con un successo, per chiudere il cerchio e qualificarsi in Champions battendo una delle squadre più fastidiose durante la gestione rossonera. Anche ieri prove tattiche sotto l’attento sguardo di Maldini e Massara. La formazione tipo è quella vista nelle ultime uscite, con un ballottaggio a tre che comprende Leao, Diaz e Rebic. Ieri il croato non ha svolto tutto l’allenamento ma non dovrebbe trattarsi di problemi gravi. Oggi la prova decisiva, quella della vigilia della partenza per Bergamo. Ci sono possibilità che Rebic giochi prima punta con Leao esterno a sinistra, mentre Diaz potrebbe entrare nella ripresa. Le esercitazioni tattiche di oggi chiariranno i dubbi.