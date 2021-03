Pioli su Dalot: "Contento del rendimento al Milan, ma non sono io che decido sul suo futuro"

Cosa ne pensa di Dalot e del suo futuro? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto anche a questa domanda: "Siamo contenti della sue prestazioni e della sua crescita. Per quanto riguarda il futuro siamo troppo concentrati sul campionato e sull'Europa League poi non sono io che prende decisioni sul suo futuro", le parole di Pioli sul difensore arrivato in prestito proprio dai Red Devils.

