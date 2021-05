Pioli sulla crescita di Rafael Leao: "Gli ho fatto i complimenti, ha mostrato spirito e maturità"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari, mister Stefano Pioli si è soffermato anche sulla crescita del giovane Rafael Leao in questa seconda parte di stagione: "Ho parlato con lui, gli ho fatto i complimenti per l'ultimo assist a Rebic. Qualche tempo fa avrebbe interpretato la gara diversamente e invece stavolta ha dimostrato maturità e crescita. C'è tanto in quel gesto, un gesto di maturità, spirito e unione che sta aiutando la squadra a crescere", le dichiarazioni del tecnico del Milan.