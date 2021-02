Pirlo difende il mercato, ma in attacco Ronaldo non può riposare. E se non segna è buio pesto

“Credevamo che l’infortunio di Dybala fosse più leggero”. Così, Andrea Pirlo ha difeso ieri le scelte di mercato della Juventus, che a gennaio ha sondato a lungo il terreno per poi non affondare su una quarta punta. Convinta, appunto, di poter riavere in tempi brevi il numero 10 argentino (volato a Barcellona per un consulto nei giorni scorsi), ma anche che Dejan Kulusevski potesse dar manforte a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. I soliti due, quasi sempre in campo quando possibile, anche ora che si avvicina la fase clou della stagione e tutto sommato al portoghese potrebbe convenire tirare un po’ il fiato.

CR7 gioca sempre Sono i numeri a fotografare quale sia il dispendio di energia delle punte della Vecchia Signora. Lo stesso Ronaldo, per esempio, è in assoluto il secondo calciatore più impiegato da Pirlo in questa stagione, secondo solo a Danilo (2.370 minuti a 2.671), con discreto margine sul portiere Szczesny (2.160’). Da inizio anno, il portoghese non ha neanche un secondo di campionato, approfittando solo delle gare meno impegnative di Coppa italia per riposare (contro l’Inter, 166 minuti giocati su 180). Alti, inoltre, anche i minutaggi stagionali di Morata e Kulusevski: 1.854’ per lo spagnolo, 1.677’ per lo svedese. Rispettivamente, ottavo e decimo nella top ten dei più sfruttati dal tecnico bresciano. Nella quale, in soldoni, la Juve porta ben tre attaccanti. Il problema è che sono anche gli unici tre, tolto Dybala, nella rosa.

E segna solo lui. E poi c’è la questione del gol. Ronaldo è reduce dalla doppietta al Crotone: sembrava in un momento negativo, ma tutto sommato la marcatura precedente era arrivata due giornate prima contro il Napoli. E il lusitano viaggia sui soliti numeri: 18 reti su 19 gare in A, 25 su 28 a livello stagionale. Mancano quelli dei suoi partner: nel 2021, Morata ha trovato la gioia della rete soltanto in Coppa Italia. L’ultimo gol dello spagnolo in campionato è del 19 dicembre, tredicesima giornata, 4-0 a Parma. Curiosamente, stessa situazione per Kulusevski: anche lui ha segnato a Genoa e SPAL in coppa, anche lui è a secco in campionato da Parma. E soprattutto non si è ancora sbloccato da quando la Juve ha definitivamente chiuso la porta a un altro innesto nel reparto. Servono i suoi gol, servono i gol dell’attacco.