Pirlo difende Kulusevski: "Ricordiamoci che sta facendo una buona stagione al suo primo anno"

"Kulusevski era un po' raffreddato, ma sta meglio. Anche lui era deluso per mercoledì, e ha capito di non aver trovato la giusta posizione in campo. Ricordiamoci che però sta facendo una buona stagione, al primo anno qui". Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Crotone, ha difeso anche il giovane talento bianconero Dejan Kulusevski dalle tante critiche ricevute dopo la sconfitta in Champions col Porto.