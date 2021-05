Pirlo non si rassegna e crede alla Champions. Buffon in campo col Sassuolo ma saluta la Juve

Difficile trovare giornate tranquille attorno all'ambiente Juventus in quest’ultimo periodo. Non solo sul campo, dove tutto sembra seguire un ordine casuale, ma anche all’esterno fra dichiarazioni e addii. In casa bianconera ci si gioca ancora l’accesso alla prossima Champions League nonostante la recente sconfitta col Milan abbia complicato maledettamente la classifica della squadra di Pirlo. Che però non smette di credere al raggiungimento dell’obiettivo: “Siamo arrabbiati, - ha raccontato il tecnico in conferenza stampa, - non voglio vedere rassegnazione nella squadra e nell’ambiente perché ci sono ancora tre partite e possiamo raggiungere l’obiettivo. Ne ho viste di tutti i colori essendo da tanti anni nel calcio: ho visto vincere campionati all'ultima giornata, Champions perse all'ultimo secondo e io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Voglio il riscatto di tutti. Deve esserci una prova di orgoglio collettiva, la squadra deve avere la voglia di onorare questa maglia prestigiosa perché non possiamo permetterci partite come la scorsa”.

BUFFON GIOCA E SALUTA LA JUVE - Era nell’aria, mancava solo l’annuncio ufficiale che è arrivato nella giornata di ieri per bocca del diretto interessato. Gigi Buffon è pronto a vivere le sue ultime quattro partite da giocatore della Juventus, due delle quali, a partire da quella di oggi contro il Sassuolo, da titolare. Prima con un’intervista, poi con un post social. Così l’ex capitano saluta nuovamente la sua Signora dopo l’addio, direzione PSG, del 2018. Questa volta però sarà un addio, da giocatore, definitivo: “Quest'anno finirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Come in tutte le cose, io penso che quando arrivi alla fine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e levarsi di torno. Un giocatore come me vive soprattutto di emozioni e stimoli e quindi dopo due anni così o smetto di giocare o se trovo un'offerta stimolante la prendo in considerazione. Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo". Ora due strade davanti a lui: una nuova avventura, molto probabile considerato lo status del giocatore che ancora ha dimostrato di poter dire la sua, o l’addio al calcio. Qualche settimana e tutto sarà, definitivamente, più chiaro.

TORNANO DANILO E ARTHUR, CON CR7 C’È DYBALA - Assenti col Milan, pronti a tornare titolari col Sassuolo. È il destino dei due brasiliani Arthur e Danilo alle prese, nell’ultimo periodo, con acciacchi fisici che ne hanno condizionato l’impiego con costanza. Stasera toccherà a loro, con il ritorno di Bonucci al fianco di De Ligt e l’avanzamento di Cuadrado sul lato destro della linea dei centrocampisti con Chiesa sul versante opposto. C’è Cristiano Ronaldo che sarà logicamente titolare, con lui, a comporre il tandem offensivo, il ritorno di Paulo Dybala al posto di Morata. La Juve, a detta del suo allenatore, ci crede ancora: non resta che dimostrarlo sul campo.