Buffon dice addio alla Juventus, il saluto sui social: "Non esiste un grazie grande abbastanza"

vedi letture

"A fine stagione lascerò la Juventus". Gianluigi Buffon l'ha annunciato oggi, nell'intervista a BeIN, aggiungendo un altro tema caldo nella discussione più generale sul presente e futuro della squadra di Andrea Pirlo. "Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve - ha scritto inoltre il portiere bianconero sui propri profili social -. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi. Ma non una decisione facile. Perché non è facile tagliare questo cordone, qua dove c'è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa. Ma so che quel momento è arrivato. Non esiste un grazie grande abbastanza. Ho dato tutto. Ho ricevuto di più. Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine".