Pirlo rischia il posto? Gasperini: "Ognuno è arbitro del proprio destino e del proprio lavoro"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche del fatto che Pirlo potrebbe rischiare il posto in caso di sconfitta: "Ognuno è arbitro del proprio destino e del proprio lavoro. Pirlo ha avuto questa possibilità, ha raggiunto la finale di domani, ma per quello che esige la Juventus è ora in difficoltà, avendo comunque le carte per fare un buon finale di stagione".

Clicca qui per il live della conferenza stampa di Gasperini.