Pirlo risponde a Orsato: "Giusto che gli arbitri parlino. Magari non di episodi di tre anni fa"

Nella conferenza stampa andata in scena alla vigilia della gara contro lo Spezia, Andrea Pirlo ha commentato anche la svolta dell’AIA, con gli arbitri che potranno andare in televisione a spiegare le proprie scelte. “Lo trovo molto giusto - dice il tecnico della Juventus - è una cosa nuova che può tornare a favore di tutti. L’importante è che si parli di episodi della partita che c’è stata poco prima e non di episodi di tre-quattro anni prima. Che si parli di episodi effettivi, successi durante la gara della domenica”. Inevitabile cogliere un riferimento alle parole di Orsato: ospite ieri della Domenica Sportiva, il fischietto di Schio è infatti tornato sul mancato cartellino giallo a Pjanic in Inter-Juve di 3 anni fa.

Qui la conferenza stampa di Pirlo.