Orsato sul mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve di 3 anni fa: "Sicuramente un mio errore"

Grande svolta nel mondo arbitrale, con l'apertura alla comunicazione mass-mediatica da parte dei protagonisti con il fischietto. Ad aprire le danze è oggi Daniele Orsato, intervenuto a 90° Minuto. Tra le domande, inevitabile quella sull'episodio legato al mancato secondo giallo per Pjanic in Inter-Juventus di tre anni fa che fece molto discutere: "Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire".