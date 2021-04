Pirlo si gode la Juve vista col Napoli: "Non sempre abbiamo avuto questo atteggiamento"

Raggiunto dai microfoni di Sky dopo il successo sul Napoli, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo commenta la gara e l’atteggiamento dei suoi: “Abbiamo lasciato troppi punti per strada per questo atteggiamento, magari non siamo stati incisivi in partite che potevano essere abbordabili e invece non abbiamo affrontato con lo spirito di stasera. Quando vuoi vincere, ti sacrifichi, ti aiuti, alla fine porti a casa il risultato e non sempre l’abbiamo fatto”.

