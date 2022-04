Più Soule di Ake nel futuro della Juventus. Allegri lo valuterà durante la prossima estate

Il prossimo mercato estivo della Juventus si preannuncia a due velocità. Da un lato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - arriverà almeno un giocatore di esperienza internazionale, dall'altro il processo di ringiovanimento continuerà. La Juve non sarà più l’All Star Team del 2018-20, con due campioni per ruolo, ma nella rosa prenderà qualche rischio su giocatori non testati. In questo senso - si legge - una seria possibilità si aprirà per Matias Soulé, il più particolare tra i talenti della Juve. Incuriosisce più lui di Marley Aké e Allegri probabilmente lo guarderà in estate e potrebbe ritagliargli un ruolo da ultimo uomo dell’attacco, con più spazio rispetto a questa stagione.