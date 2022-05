Pjanic: "Mourinho con la sua comunicazione toglie tante pressioni alla Roma"

Nell'intervista concessa a Repubblica, l'ex regista di Roma e Juventus Miralem Pjanic ha parlato della squadra di Mourinho nel giorno della finale di Conference League: "Ora vedo una società presente, un grandissimo allenatore come Mourinho che sta tirando fuori il meglio dai giocatori, sta portando la Roma in una finale al suo primo anno. Ha portato una follia che mancava negli ultimi anni. Alla Roma ci sono stati sempre allenatori molto bravi: Luis Enrique, Rudi Garcia, Spalletti... molto preparati, molto forti. Ma Mou ha vinto ovunque, ha un’esperienza europea formata in tutti i campionati. Sa gestire le situazioni particolari. E ovviamente con la sua comunicazione, che è molto importante, sta togliendo tante pressioni alla squadra. Sta facendo un grande lavoro quest’anno".