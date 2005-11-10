Pjanic prova a capire la sconfitta della Roma: "Forse troppa leggerezza negli ultimi minuti"
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Dimitri Conti
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ieri alle 23:23Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 23:23Serie A
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Finale di partita a dir poco clamoroso all'Olimpico, dove la Roma perde 3-4 in casa contro il Real Madrid dopo essere stata avanti di due gol fino a otto minuti dal novantesimo.
Questo il commento dal campo dell'ex centrocampista Miralem Pjanic, presente all'Olimpico per commentare la partita per Prime Video: "Tutto difficile da spiegare, non ti puoi aspettare un risultato del genere. una grande delusione, forse troppa leggerezza negli ultimi minuti, non si può spiegare altrimenti questa sconfitta. Penso a Endrick che colpisce sempre di testa, ma con la fisicità che ha la Roma non può succedere. Tanta delusione".
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