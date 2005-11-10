L'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato a Prime Video a pochi minuti dall'inizio della sfida tra i giallorossi e il Paris Saint-Germain in Champions League, dicendo la sua sulla scelta di Gasperini di rinunciare a Donyell Malen: "Non lo so, Malen sta vivendo veramente un momento d'oro e non ho idea del perché sia rimasto fuori. Magari Gasperini ha voluto farlo riposare un po', oppure ha deciso di dare spazio a Castro, di far girare la squadra. O magari vuole inserirlo a partita in corso. Non so se abbia studiato una soluzione particolare tra Castro e Malen".