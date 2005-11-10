Pjanic prima di PSG-Roma: "Non ho idea del perché Malen sia rimasto fuori. Forse deve riposare"
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 20:56Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
25.11.2026 20:56Serie A
L'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato a Prime Video a pochi minuti dall'inizio della sfida tra i giallorossi e il Paris Saint-Germain in Champions League, dicendo la sua sulla scelta di Gasperini di rinunciare a Donyell Malen: "Non lo so, Malen sta vivendo veramente un momento d'oro e non ho idea del perché sia rimasto fuori. Magari Gasperini ha voluto farlo riposare un po', oppure ha deciso di dare spazio a Castro, di far girare la squadra. O magari vuole inserirlo a partita in corso. Non so se abbia studiato una soluzione particolare tra Castro e Malen".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:53 Serie A
Champions, la classifica aggiornata: Barcellona al 4° posto, Villarreal in zona playoff
20:50 Serie A
Cannavaro: "Per Malen momento d'oro. Dispiace partire dalla panchina quando ti riesce tutto"
20:41 Serie A
Champions, i bomber di scorta non tradiscono il Barça. Buchanan dà 3 punti al Villarreal
20:34 Serie ATMW
TMWInter, Diouf non gioca più: altra panchina per il francese. A novembre ha collezionato solo 3 minuti
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni