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Pjanic: "Rispetto per il Real Madrid, ma è il miglior momento per la Roma per giocarci"

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 20:24Serie A
14.10.2026 20:24Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

L'ex centrocampista Miralem Pjanic, che oggi fa l'agente, è presente allo stadio Olimpico per raccontare la sfida di questa sera di Champions League tra la Roma, sua ex squadra, e il Real Madrid di Mourinho, per l'emittente Prime Video.

Roma la più in forma in Italia

Ha detto a tal proposito Pjanic: "Non vedo l'ora di vivere questa grande serata di calcio, speriamo che sia uno spettacolo. La Roma mi impressiona, al secondo anno con Gasperini vedo una squadra migliore e ben rodata, che conosce bene i suoi principi. Sono quelli che mi impressionano di più in Serie A: al Real Madrid devi sempre portare rispetto, ma penso sia il miglior momento per giocarci. E mi aspetto un Olimpico di fuoco".

L'analisi sul Real Madrid

Prosegue e conclude così Pjanic nelle sue riflessioni del pre-partita: La sorpresa di stasera è Diomande e non Guler, credo che Mourinho abbia guardato bene la Roma e sappia quali siano i punti deboli. La velocità degli spagnoli davanti spaventa, ma Gasperini non penso si snaturerà e farà invece un calcio offensivo.".

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