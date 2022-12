Pogba andrà in Qatar per la finale? La Juventus gli ha dato l'ok, la decisione spetta a lui

Paul Pogba sarà in Qatar, domenica pomeriggio, per seguire la finale della sua Francia contro l'Argentina? Forse sì, la decisione spetterà solo e soltanto al giocatore. La Juventus infatti, secondo quanto raccolto, ha dato l'autorizzazione al giocatore per volare in Qatar e stare vicino ai suoi compagni di Nazionale e presenziare alla finalissima che potrebbe incoronare la Francia campione del Mondo.