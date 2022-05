Pogba celebra Chiellini: "Che carriera fantastica! Un privilegio aver condiviso il campo con te"

Attraverso il proprio account Twitter anche Paul Pogba, ex calciatore della Juventus oggi al Manchester United ed in predicato di tornare a vestire la maglia bianconera la prossima stagione, ha voluto salutare Giorgio Chiellini nella sera del suo addio alla Juventus: "Che carriera fantastica! Mi sento privilegiato per aver condiviso il campo con te, un giocatore fenomenale e una persona ancora migliore".