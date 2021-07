Pogba e Dybala, di nuovo insieme. A Miami: in campo con la Juve sarà molto più difficile

vedi letture

“Siamo di nuovo uniti”. Direttamente da Miami, è arrivato ieri uno scatto che ha mandato in visibilio i tifosi della Juventus. Paulo Dybala e Paul Pogba uno insieme all’altro, di nuovo. Non in campo, ma in vacanza, che i due stanno evidentemente trascorrendo insieme in Florida. Detto che sui social è scattata subito la chiamata al grande affare, il futuro è da definire per entrambi: la Joya è in trattative con la Juventus per il rinnovo, un canale riaperto dal ritorno di Max Allegri. Alla fine la sensazione è che si farà, l’offerta da 10 milioni di euro può essere quella giusta per mettere d’accordo tutti. Quanto al Polpo, è reduce dalla delusione europea: torna a Manchester, sponda United, dove ha un altro anno di contratto. Pesa, tantissimo, l’ingaggio: oltre 15 milioni di euro che anche col decreto dignità e le facilitazioni fiscali diventa arduo da sostenere per le casse bianconere. Alla finestra c’è il Real Madrid, ma senza Zidane che del francese è sempre stato il principale sponsor nella casa blanca. Per la Signora, il colpo è quasi impossibile: servirebbero cessioni importanti. Quella di Cristiano Ronaldo (magari proprio verso Manchester) per alleggerire gli oneri economici, e almeno un paio a centrocampo per liberare spazio in rosa.