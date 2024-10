TMW Pogba tende una mano ma la Juventus ha deciso: avanti con la risoluzione consensuale

Paul Pogba sta provando a tendere una mano in direzione della Juventus, ma il suo percorso in bianconero sembra ormai essere stato tracciato.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, nonostante il centrocampista francese (al quale è stata ridotta la squalifica per il controllo antidoping al quale era risultato positivo al DHEA) abbia espresso la sua volontà di tornare protagonista con la maglia della Juve, la società dal canto suo avrebbe invece ormai tracciato una linea sul suo percorso, considerando il capitolo Pogba alla Juventus chiuso: il club continua infatti a lavorare per la risoluzione del contratto esistente, che sia consensuale e non unilaterale (situazione nella quale è previsto il pagamento di determinate penali).

Proprio in queste ore, Pogba è tornato a parlare così della sua situazione: "Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio, giocare a calcio. L’amore dei tifosi non è mai mancato. Con i tesserati della Juve non potevo avere contatti per questioni legali. Tanti compagni del passato e attuali mi hanno sempre sostenuto. Non ho avuto modo di vedere e parlare con Motta, ma arriverà questo momento. Io penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Nella mia testa c’è soltanto questo oggi".