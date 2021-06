Pogba: "Triste per la Francia, non date la colpa a Mbappé". No comment sul Real Madrid

Raggiunto da El Chiringuito TV, Paul Pogba è tornato sull’eliminazione della Francia da Euro 2020: “Sono triste, sappiamo che saremmo potuti passare. È stata un po’ colpa nostra, ma è una partita che rimarrà nella storia perché è stato molto emozionante. Ce ne ricorderemo, è una lezione per tutti noi. Andiamo avanti”.

Hai segnato il rigore, si può dare la colpa a Mbappé?

“Chiaramente no. Sappiamo che da grandi giocatori ci si aspettano grandi cose, tutta la gente ci si aspetta che faccia tanti gol e che vincesse il titolo di capocannoniere. Se chiedete a me, ha creato occasioni e ha dato l’anima in campo. È un grande, sarà una lezione anche per lui. Non c’è un solo colpevole, siamo tutti sulla stessa barca. Così è il calcio: a volte è bello e a volte brutto. Per noi brutto, per la Svizzera meraviglioso”.

Giocherai nel Real Madrid?

“Me l’aspettavo questa domanda (ride, ndr). Ora devo andare, mi spiace: continuo le mie vacanze”.