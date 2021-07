Pol Lirola inizia la preparazione con la Fiorentina. In attesa dell'accordo con l'OM

vedi letture

In attesa della definizione della trattativa per il suo ritorno all'Olympique Marsiglia, il terzino Pol Lirola questa mattina ha raggiunto Firenze per l'inizio della preparazione della nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il calciatore classe '97, che ha ribadito più volte alla dirigenza gigliata di voler tornare all'OM, è per ora a disposizione del nuovo allenatore ma spera che il primo possibile si possa chiudere l'accordo per il suo ritorno in Ligue 1.