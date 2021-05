Politano o Kean come settimo attaccante? Toni e Marchisio hanno opinioni opposte

Politano o Kean per gli Europei? Questa la domanda che si sono posti nello studio post-partita di Rai Sport e per Claudio Marchisio è favorito il secondo, di diverso avviso è Luca Toni: "Sarei più per Politano che per Kean, è uno che non terrei fuori. Non lo lascerei fuori, l'ho visto entrare bene e puntare bene sull'uno-contro-uno, mentre altri hanno riscontrato delle difficoltà a farlo".