Portati in Italia illegalmente, Diallo e Traoré patteggiano: 48 mila euro di multa a testa

Quarantotto mila euro di multa nei confronti di Amad Diallo e Hamed Traoré. È questo l’esito del patteggiamento tra i due calciatori, in relazione alla vicenda di cui erano stati protagonisti. Sia Diallo (precedentemente noto anche lui come Traorè, oggi al Manchester United ma scuola Atalanta) che Traorè (oggi al Sassuolo), entrambi di nazionalità ivoriana, erano accusati di aver consentito ”al fine di potersi tesserare con la società A.S.D. Boca Barco che soggetti non tesserati ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento” e poi di “avere, infine, egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla F.I.G.C., continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi”. Una vicenda che si chiude così con € 48.000,00 di multa a testa.