Porto-Juve, Calderon: "Sono le notti di Ronaldo. Fossi Agnelli farei di tutto per rinnovare"

L'ex presidente del Real Madrid, Roman Calderon Ramos, ha parlato a TuttoJuve.com di Cristiano Ronaldo e dei suoi numeri. ""Non mi sorprendono questi numeri, è l'ennesima dimostrazione del suo valore di goleador e della dedizione che ha nei confronti della squadra. In effetti quest'ultimo aspetto è un fattore comune di tutti i grandi club in cui ha giocato. Quando ha lasciato il Real Madrid era chiaro che le sue capacità fossero intatte e che avrebbe continuato a essere nell'élite del calcio mondiale ancora per molti anni. Ha 36 anni, ma chi si accorge di questo?".

Ronaldo e la Champions "Dagli ottavi in poi, Cristiano diventa speciale. Sono le sue notti. In generale, tutti i grandi giocatori sono motivati ​​in modo speciale nelle partite importanti. Significa per loro il superamento di una sfida in più nella loro carriera e la possibilità di dimostrare a se stessi di essere i migliori. Affinché un calciatore rimanga al top, ha bisogno di trovare costantemente obiettivi da superare e obiettivi da raggiungere".

Il contratto "Anche da infortunato, Cristiano è migliore di tanti giocatori in piena forma. Considerando le sue condizioni fisiche, il modo in cui si allena e come si è preso cura di se stesso fuori dal campo, penso che, per il bene del calcio, Ronaldo ci sarà ancora per molto tempo. Non so se la sua intenzione sia quella di continuare alla Juve, ma se fossi il loro presidente (Agnelli ndr) proverei con tutti i mezzi a farlo continuare nella mia squadra".