Porto-Juve, come giocherà Conceicao? Il dubbio è tra due punte e la difesa a cinque

vedi letture

Il dubbio è sostanziale perché racconta di due schemi profondamente diversi. Sarà 5-4-1 o 4-4-2? C'è incertezza su quello che sarà lo schema del Porto di Sergio Conceicao che stasera sfiderà al Do Dragao la Juventus di Andrea Pirlo. Il dubbio è tra una punta, Taremi, e un difensore, Sarr. L'ex giocatore del Chelsea, arrivato in Portogallo dai Blues, dopo aver brillato al Nizza, o l'iraniano preso dal Rio Ave? I dubbi ci sono, sia tra i quotidiani italiani che per la stampa lusitana che ancora non sembra aver sciolto le riserve a riguardo. Probabilmente anche Conceicao lo farà solo nella rifinitura odierna.