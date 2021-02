Porto-Juve, quante reunion stasera. Ex compagni e Nazionali, sfida tra avversari e amici

vedi letture

Quante reunion nella gara di questa sera tra Porto e Juventus. Nella rosa dei Dragoes e in quella della Vecchia Signora ci sono calciatori che nel percorso delle proprie carriere si sono incrociati. Chi a lungo, come Pepe e Cristiano Ronaldo, chi magari solo all'alba della propria via maestra. Non solo: è uno scontro anche tra tanti connazionali, come evidenziato nella doppia lista qui in basso raccolta da Uefa.com.

Ex compagni nei club

Pepe & Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2009–17)

Pepe & Álvaro Morata (Real Madrid 2010–14, 2016/17)

Pepe & Danilo (Real Madrid 2015–17)

Felipe Anderson & Alex Sandro, Danilo (Santos 2010–11)

Compagni in Nazionale

Pepe, Sérgio Oliveira & Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Luis Díaz, Mateus Uribe & Juan Cuadrado (Colombia)

Agustín Marchesín & Paulo Dybala (Argentina)

Felipe Anderson & Alex Sandro, Danilo, Arthur (Brasile)