Porto-Juve, Taremi ritrova Ronaldo. Come quella volta in cui gettò a lato i sogni dell'Iran

Mehdi Taremi ha avuto un'occasione col destino ma la Dea Eupalla, o quel che risplende sui suoi cieli, ha deciso di soffiare la traiettoria a lato di poco. Così poteva cambiare la direzione del Mondiale del 2018 e pure della storia del Team Melli. Solo che, davanti a Rui Patricio, sparò col mancino alla destra del palo difeso dall'ultima speranza portoghese. Così Cristiano Ronaldo e soci passarono, insieme alla Spagna, e l'Iran si fermò lì, a quel mancino a lato.

Più talento che carriera Il calcio è questione di lunghe storie ma le sliding doors sono questione di piccoli centimetri. Resta a lungo ancorato alla lega iraniana, da eroe del Persopolis. Decide di volare in Turchia al Rizespor, poi ci ripensa e viene sospeso per quattro mesi. Così la parabola finisce in Qatar all'Al-Gharafa, prima della porta scorrevole russa e del tiro a lato contro il Portogallo. Che evidentemente non dimentica, dopo aver ringraziato, le sue doti e i suoi colpi. Va al Rio Ave, arriva quinto e conquista insieme a Pizzi e Vinicius il titolo di capocannoniere. Diventa così uomo mercato e finisce al Porto dove l'occasione di una vita è ancora davanti a Cristiano Ronaldo. Come in Russia. Come quella volta.