Live TMW Porto, Vitor Bruno: "C'è grande tristezza, sconfitta ingiusta. Dobbiamo migliorare"

23.05 - Tra pochi minuti l'allenatore del Porto Vitor Bruno prenderà la parola in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il ko dei portoghesi contro la Lazio per 2-1. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.33 - È iniziata la conferenza stampa di Vitor Bruno

Che sensazioni avete dopo il gol subito dalla Lazio nei minuti finali?

"C'è grande tristezza, il risultato è un'ingiustizia. La partita è stata equilibrata, potevamo segnare ma lo abbiamo subito su calcio piazzato. Siamo delusi, nel secondo tempo siamo entrati molto bene e abbiamo trovato il pareggio, poi nel finale abbiamo subito gol come avete visto. C'è ancora tempo, abbiamo quattro partite ancora per giocarci la qualificazione ma dobbiamo fare meglio, è successa la stessa cosa che è successa contro il Manchester United. Dobbiamo mettere subito da parte la tristezza e pensare alla prossima partita, domenica abbiamo una partita fondamentale per il campionato".

La testa è già al Benfica? Quanto pesa una sconfitta del genere?

"Chi perde una partita così soffre, non siamo abituati a perdere. Già qui in Italia inizieremo a preparare la partita contro il Benfica, sappiamo che stiamo giocando ogni tre giorni e dobbiamo migliorare. La sfida di domenica sarà importante, so quello che stanno passando i giocatori nello spogliatoio e dobbiamo iniziare a pensare alla partita di domenica contro il Benfica".

Quanto si complica il cammino in Europa League dopo questa sconfitta? È mancata esperienza alla squadra?

"Abbiamo quattro punti e ci sono ancora quattro partite da giocare, abbiamo tutte le carte in regola per giocarci la qualificazione ai playoff. Noi dobbiamo pensare ora di partita in partita, la prossima è il Benfica. Il nostro obiettivo è vincere ogni partita. L'esperienza forse ci è mancata anche in passato ed è successo nuovamente oggi, dobbiamo leggere meglio la partita. Avevamo una gran voglia di vincere, forse siamo stati traditi dalla troppa ambizione. Avremo dovuto tenere più palla, ma lavoreremo su questo e penseremo alla partita con il Benfica".

23.43 - È terminata la conferenza stampa di Vitor Bruno