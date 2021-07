Prima il no della questura, poi il via libera: la festa dell'Italia sul pullman scoperto a Roma

Un no che aveva irritato tanti giocatori, uno su tutti Leonardo Bonucci, quello della questura che per ordine pubblico aveva inizialmente vietato il viaggio degli azzurri sul pullman scoperto per le strade di Roma. Poi però il via libera, con i giocatori in festa con la coppa vinta contro l'Inghilterra nella finale di Wembley di domenica sera. Lo stesso difensore ha affermato: "Un'emozione indescrivibile, fare questo viaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi è stato bellissimo. Adesso faremo un giro sul pullman scoperto, lo dovevamo ai tifosi questo successo. Abbiamo vinto la trattativa per poter fare questo giro per i nostri sostenitori, la coppa è la loro".

Tantissimi tifosi hanno regalato un vero e proprio bagno di folla alla Nazionale azzurra, che dopo la delusione Mondiale del novembre 2017 è stata in grado di ritirarsi su riportando in Italia l'Europeo che mancava da più di 50 anni. Da via del Corso a Roma fino all'hotel Parco dei Principi, che è stata la sede nelle giornate nelle quali l'Italia ha soggiornato nella Capitale. Di seguito il video dell'arrivo del pullman all'albergo: