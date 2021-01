Primavera 1, l'Atalanta pareggia contro il Sassuolo. Big match tra Juventus e Lazio

L'8ª giornata del girone unico del Campionato Primavera 1, apertasi con il pari tra i campioni in carica dell'Atalanta ed il Sassuolo nell'anticipo del venerdì, mette a confronto, in un delicatissimo scontro salvezza, il Cagliari di Alessandro Agostini, terzultimo, e l'Ascoli dello spagnolo Guillermo Abascal, fanalino di coda con 0 punti.

Il programma gare, inoltre, prevede un'interessantissimo duello tra il Milan di Federico Giunti e la SPAL di Giuseppe Scurto. Quest'ultima, nel turno precedente, ha avuto il merito di fermare la capolista Roma (SPAL 2013 vs AS Roma 1-0, 25 gennaio 2021) che, domani, ospiterà al Tre Fontane il Torino di Marcello Cottafava.

Big match, invece, quello tra la Juventus di Andrea Bonatti, 2ª in classifica, e la Lazio di Leonardo Menichini, 7ª ad un punto dall'ultimo posto utile per accedere ai play-off attualmente occupato dall'Inter di Armando Madonna. I nerazzurri, che hanno due partite in meno rispetto ai biancocelesti, sono chiamati, nella giornata di domani, ad affrontare in trasferta la Fiorentina di Alberto Aquilani, detentrice della Primavera TIM Cup.

Il quadro degli incontri di giornata si conclude con il Bologna di Luciano Zauri che andrà a far visita alla Sampdoria di Felice Tufano e con l'Empoli di Antonio Buscè che farà gli onori di casa al Genoa di Luca Chiappino.

Campionato Primavera 1 TIM 2020/2021

Girone unico

8ª giornata

Venerdì 29 Gennaio 2021

15:00 - Sassuolo-Atalanta 2-2

Sabato 30 Gennaio 2021

11:00 - Cagliari-Ascoli

11:00 - Milan-SPAL

13:00 - Juventus-Lazio

15:00 - Sampdoria-Bologna

Domenica 31 Gennaio 2021

10:30 - Fiorentina-Inter

12:30 - Roma-Torino

13:00 - Empoli-Genoa

Classifica: Roma 18, Juventus* 13, Bologna* 11, SPAL** 11, Sassuolo* 11, Inter** 10, Lazio 9, Sampdoria** 7, Genoa* 7, Fiorentina* 6, Milan** 6, Torino** 5, Atalanta* 5, Cagliari** 4, Empoli** 3, Ascoli** 0.

*una partita in meno.

**due partite in meno.