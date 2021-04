PSG, Florenzi non dimentica la Roma: "La maglia giallorossa è come una seconda pelle"

vedi letture

Il presente col Paris Saint-Germain, ma non solo. Alessandro Florenzi non dimentica la Roma e ai canali ufficiali del club parigino parla anche delle emozioni vissute nella capitale: "Mi porto dentro due grandi emozioni: la prima è aver vinto lo scudetto con la Primavera da capitano, la seconda quella di aver esordito in Nazionale. La maglia della Roma è come una seconda pelle, mi ha fatto crescere come uomo e giocatore, non potrò mai dimenticarlo. Sono veramente orgoglioso di essere riuscito a realizzare il mio sogno, che da bimbo nato a Roma e romanista, era quello di giocare per questa fantastica maglia".