TMW Pulisic show nel Milan. Breda: "Si gira, ti punta, gioca nello spazio, è difficile da limitare"

Tra i giocatori sotto i riflettori nel Milan che condivide la testa della classifica assieme a Napoli e Roma, c'è Christian Pulisic. Lo statunitense è stato infatti fondamentale contro la squadra di Conte, fornendo l'assist per il primo gol e siglando il raddoppio personale. "Pulisic fa la fase offensiva, fai fatica ad accorciarlo. Si gira, ti punta. Giocando nello spazio tra difensori e centrocampisti è difficile da limitare", sottolinea a tal proposito l'allenatore Roberto Breda nell'intervista a TuttoMercatoWeb.com (all'interno della rubrica "A tu per tu").

"Mi è piaciuto molto il Milan nella prima mezz’ora, poi s’è abbassato tanto. Un po’ perché il Napoli è venuto fuori e un po’ perché nei quinti il Milan ha fatto un po’ di fatica. Cosa ha detto questo partita? Che il Milan c’è e ha solidità. E che il Napoli deve ancora trovare una posizione a De Bruyne. Conte in maniera molto intelligente sta cercando di fargli un vestito su misura”.

Come vede questa Serie A?

"Tante squadre devono ancora perfezionarsi. Il Napoli deve migliorare alcune situazioni. L’Inter deve mettere delle cose a posto, il Milan e la Juve pure. E la Roma non ha ancora l’identità di Gasperini”.

Su chi punterebbe per la vittoria del campionato?

“Se guardo l’organico l’Inter rimane la squadra più forte. Ma mi aspetto un Napoli in miglioramento e un Milan con la giusta solidità e con Leao e Pulisic che possono diventare devastanti. E guardo la Roma con molta curiosità”.