Può tornare Pjanic? Juve e Barça lavorano al clamoroso scambio. Stavolta con Bentancur

Lo scorso anno era stata una delle operazioni di mercato più clamorose del panorama calcistico europeo. Miralem Pjanic al Barcellona, Arthur alla Juventus, in uno scambio che aveva permesso ai due club di sistemare anche la questione plusvalenze. Il bosniaco però non si è mai ambientato in blaugrana (nelle ultime 11 partite non è mai entrato in campo), da qui la clamorosa ipotesi rilanciata dall’emittente catalana RAC1: Pjanic di ritorno a Torino, in bianconero, con Rodrigo Bentancur pronto a fare il percorso inverso e trasferirsi in blaugrana. Un’operazione che avrebbe del clamoroso, dopo lo scambio dello scorso anno fra il bosniaco ed il brasiliano. Ma secondo l’emittente le due società ne stanno parlando già da qualche settimana. Al momento l’operazione viene definita come bloccata, ma sia Juventus che Barcellona non avrebbero chiuso la porta a nuove operazioni del genere nel prossimo futuro.